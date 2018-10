Escolas e jardins-de-infância em Montemor-o-Velho encerradas na segunda-feira

Hoje às 16:31 Facebook

Todas as escolas e jardins-de-infância de Montemor-o-Velho estarão encerradas na segunda-feira na sequência da passagem do furacão Leslie pela região Centro no sábado.

"Reabrirão quando estiverem reunidas as devidas condições de segurança", disse fonte do município à agência Lusa. A EB 2,3 da Carapinheira e a Profissional Agrícola, na sequência dos "avultados estragos sofridos", vão demorar mais a reabrir, acrescentou.

A passagem do furacão Leslie na região Centro, no sábado, provocou um morto em Montemor-o-Velho, disse hoje à agência Lusa fonte do município.

"Há a registar uma vítima mortal, três feridos ligeiros, sete famílias desalojadas (já realojadas em casas de familiares) e uma família de três pessoas que se recusou a sair da sua habitação", disse a mesma fonte daquela autarquia do distrito de Coimbra. A vítima foi atingida por uma árvore, em Amieiro, freguesia de Arazede.

Também em Montemor-o-Velho se registam elevados prejuízos nas instalações da Casa do Povo da Abrunheira, que o presidente da direção estima em valores superiores a 200 mil euros.

"São centenas de milhares de euros de prejuízos, seguramente acima dos 200 mil euros. Apelo a que os seguros aturem rápido e que não seja necessário concurso público para as obras. Deve também ser criada uma linha de crédito para que seja possível, rapidamente, começar as obras. É importante evitar burocracias. É um estado de calamidade pública", explicou.

José Carvalho explicou que a Casa do Povo da Abrunheira tem três lares e que o mais moderno, o complexo social sénior, tem todas as áreas comuns destruídas.

A passagem do Leslie por Portugal, no sábado e hoje, provocou um morto, 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.