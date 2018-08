Hoje às 15:22 Facebook

O festival de música eletrónica FORTE arranca na quinta-feira, em Montemor-o-Velho, com um espetáculo do alemão Pantha du Prince e com a expectativa de lotação esgotada.

Pelo castelo de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, vão passar, até domingo, vários nomes consagrados da música eletrónica, como os alemães Pantha du Prince e Alvo Noto, o produtor britânico Surgeon, os franceses The Hacker e Unwelt e o projeto de Luke Slater Planetary Assault Systems.

