Incêndio atinge fábrica de transformação de madeiras em Montemor-o-Velho

Um incêndio deflagrou na noite de segunda-feira numa fábrica de transformação de madeiras em Montemor-o-Velho, Coimbra, com as chamas a serem dominadas mais de duas horas depois do alerta, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"Recebemos o alerta às 22:01 para um incêndio numa fábrica de transformação de madeiras em Montemor-o-Velho, com as chamas a serem dadas como dominadas às 00:18", afirmou à Lusa fonte do CDOS de Coimbra, não adiantando a extensão dos danos causados pelo fogo.

Segunda a mesma fonte, deslocaram-se para o local da ocorrência 64 operacionais apoiados por 22 viaturas.

A GNR adiantou não haver registo de feridos.