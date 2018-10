Maioria das escolas de Montemor-o-Velho reabre na terça-feira

Hoje às 20:00 Facebook

Todas os jardins de infância e escolas públicas de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, reabrem na terça-feira, à exceção da EB 2,3 de Arazede e da EB 2,3 da Carapinheira, anunciou esta segunda-feira o município.

As escolas tinham sido encerradas na sequência da passagem da tempestade Leslie pela região Centro, no sábado.

"Os alunos da EB1 e Jardim de Infância do Seixo vão ser deslocalizados para o Centro Educativo de Montemor-o-Velho, estando o transporte assegurado junto à escola, pelas 08.40 horas (regresso por volta entre as 17.45 e as 18 horas)".

A Câmara diz ainda que, "se por algum motivo, existir alguma anomalia impeditiva do normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino, como a falta de abastecimento de água, só existirão aulas no período da manhã".

"As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) serão asseguradas até às 17.30 horas. O município agradece a compreensão dos pais e encarregados de educação pelo esforço que a autarquia está a desenvolver para minimizar os danos acusados pela passagem do furacão nesta região", indicou a autarquia.

A passagem do furacão Leslie por Portugal, no sábado e domingo, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A Proteção Civil mobilizou 8217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Na Figueira da Foz, uma rajada de vento atingiu os cerca de 176 quilómetros por hora no sábado à noite, valor mais elevado registado em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No domingo à noite, a Altice Portugal revelou que cerca de 50 mil clientes da rede fixa estavam com serviços afetados, na sequência da tempestade.

Já a EDP Distribuição declarou no domingo o Estado de Emergência para o distrito de Coimbra, o mais grave previsto no seu plano de atuação, e admitiu recorrer a meios internacionais para reparar os danos causados pela tempestade tropical Leslie.

Mais de 70 mil consumidores continuavam sem energia elétrica hoje ao final da manhã.