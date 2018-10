Queda de árvore causa um morto em Montemor-o-Velho

Hoje às 15:01, atualizado às 15:33 Facebook

A passagem do furacão Leslie na região Centro, no sábado, provocou um morto em Montemor-o-Velho.

"Há a registar uma vítima mortal, três feridos ligeiros, sete famílias desalojadas (já realojadas em casas de familiares) e uma família de três pessoas que se recusou a sair da sua habitação", disse fonte daquela autarquia do distrito de Coimbra. A vítima foi atingida por uma árvore, em Amieiro, freguesia de Arazede.

A passagem do Leslie por Portugal, no sábado e hoje, provocou um morto e 28 feridos ligeiros. De acordo com o comandante Rui Laranjeira, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), todos os feridos apresentavam ferimentos ligeiros, ainda que tenham sido transportados a uma unidade de saúde parar receberem tratamento. A ANPC registou ainda três pessoas assistidas no local, que não necessitaram de ser levadas a unidades de saúde.

A tempestade fez ainda 61 desalojados, 57 dos quais no distrito de Coimbra, um em Leiria e três em Viseu.

Mais de 100 mil pessoas continuam sem eletricidade , o litoral de Coimbra e a zona do Louriçal, em Pombal, são as zonas mais afetadas por cortes, informou a EDP distribuição.

Na Figueira da Foz foi registada a maior rajada de vento do país , atingindo os 176 quilómetros por hora, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O alerta amarelo mantém-se até à meia-noite deste domingo.

A ANPC mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.