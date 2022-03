Marcas do furacão Leslie visíveis mais de três anos depois

Associações apontam apoios curtos do Estado e falta de receitas decorrentes da pandemia como razões para os problemas não se terem resolvido.

Já passaram três anos e meio, mas as memórias da noite de 13 de outubro de 2018, noite em que o furacão Leslie afetou a Região Centro, ainda estão vivas para o presidente da Casa do Povo da Abrunheira, em Montemor-o-Velho, José Carvalho. Quanto mais não seja porque de cada vez que entra no espaço ainda vê obras por fazer, sobretudo no telhado de um dos lares e num antigo armazém, que ficou em ruínas. "Os telhados voaram e ainda há muitas marcas. Não conseguimos reparar tudo e temos ainda vidros danificados dessa noite", recorda. As perdas acabaram por ser só materiais, tendo-se salvaguardado os quase 100 utentes.

Os prejuízos avaliados em 470 mil euros foram colmatados pela associação com um empréstimo de 260 mil e algumas coberturas dos seguros. Do Estado recebeu 25 mil euros. "As candidaturas a apoios estatais eram até 100 mil euros. Seriam até 70% do valor, mas só recebemos 25%", lamenta José Carvalho.