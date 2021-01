Adiado regresso às aulas presenciais em Oliveira do Hospital

JN/Agências Hoje às 20:37 Facebook

O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital adiou o regresso às aulas presenciais por 14 dias para o 2.º e 3.º ciclos e secundário por causa do agravamento da situação epidemiológica no concelho.

Em comunicado, o diretor do agrupamento justifica a decisão com o "aumento muito significativo" de casos positivos de covid-19 naquele município do distrito de Coimbra, "que está na iminência de passar a integrar a lista de concelhos com nível de risco extremamente elevado (segundo dados do serviço de saúde locais)".

"Atendendo à atual situação epidemiológica, e como medida preventiva e de mitigação, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, após parecer emitido pela Autoridade de Saúde competente, decidiu determinar a transição para o regime não presencial", refere a nota, assinada pelo diretor Carlos Carvalheira.

No entanto, as aulas para as crianças do pré-escolar e alunos do 1.º ciclo vão decorrer normalmente, de forma presencial.

O diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital apela "a que todos possam ser cooperantes, tolerantes e compreensivos para com uma situação que a todos está a preocupar e a afetar, mantendo a serenidade e tranquilidade necessárias para que, em conjunto, se possa ultrapassar esta fase menos boa".