Campeão do mundo entre as estrelas que vão rolar no Alva Skate Fest

Diego Poncelet, campeão do mundo de skate downhill, já garantiu a presença no Alva Skate Fest, que regressa ao asfalto de Oliveira do Hospital durante o fim-de-semana.

Integrada no circuito nacional da modalidade, vão aventurar-se na rampa entre o Senhora das Almas e São Sebastião da Feira, dias 27 e 28 de maio, 80 praticantes de skate downhill, entre os quais, além do líder mundial, constam outros dos principais riders internacionais, entre eles Edoardo Barbi.

No primeiro dia os participantes "competem para a tabela classificativa para a primeira prova do circuito nacional, participando nas modalidades de skate downhill, rollers e luge". No domingo é "dia de freeride", com "os aventureiros radicais a rolar rampa abaixo por pura adrenalina e diversão".

Segundo o Município de Oliveira do Hospital, que promove esta etapa, em parceria com a Portugal Longskate e a União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira e com o apoio das Aldeias do Xisto, "a prova alia a vertente desportiva ao entretenimento", num percurso com "um total de 2,2 quilómetros de descida vertiginosa e curvas acentuadas, proporcionada por esta estrada municipal, entre o Senhor das Almas e São Sebastião da Feira, considerada pelos especialistas como uma das melhores estradas de Portugal para a prática desta modalidade de desporto radical", que tem como pano de fundo o Vale do Alva e as serras da Estrela e do Açor.

Além dos atletas nacionais, entre os 80 participantes há praticantes de Espanha, Áustria, Alemanha, Suíça, Escócia, França, Reino Unido, Peru e Andorra, o que "confere ao evento uma escala mundial pelo segundo ano consecutivo".

A prova, com zonas específicas de assistência para o público vai desenrolar-se entre as 10H e as 18H, nos dois dias do evento, sendo que cada participante faz, em média, mais de 10 descidas diárias, "proporcionando um espetáculo de adrenalina e acrobacias".

Para o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, este evento internacional "insere-se numa estratégia de promoção contínua dos vales do Alva e do Alvôco junto de um público mais jovem", uma vez que são os mais novos quem tem procurado mais este destino turístico, "participando nos festivais de verão e eventos desportivos que o município tem conseguido captar e que são fundamentais para a promoção deste território".

Já o vereador do Desporto, Nuno Ribeiro, reitera que "o município tem condições para se tornar num destino de eleição para os praticantes destas modalidades radicais".