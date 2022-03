Clube de hóquei de Oliveira do Hospital acolhe criança ucraniana

A secção de Patinagem do Oliveira do Hospital vai acolher uma criança ucraniana de oito anos, refugiada da guerra naquele país

Anatoly Svistun chegou na quinta-feira a Oliveira do Hospital e é guarda-redes de hóquei no gelo no seu país. No clube da Beira Serra, irá treinar na equipa de hóquei em patins, no escalão de benjamins.

Anatoly está a viver com alguns familiares numa associação da Figueira da Foz, indo a Oliveira do Hospital fazer alguns treinos.

"O nosso coração está com o pequeno Anatoly, a sua família e com todo o povo ucraniano", diz o clube oliveirense.