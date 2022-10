D. Isaura, que até resistiu duas vezes à covid, festejou 107 anos

Isaura da Conceição Teixeira nasceu a 18 de outubro de 1915, o que significa que completou esta terça-feira 107 anos, um "feito" ao alcance de muito poucos. O dia foi de festa na Residência Sénior Sant"Ana, em Oliveira do Hospital, onde vive desde agosto de 2019. Feliz pelos "miminhos" recebidos, a centenária, que até teve covid-19 por duas vezes, é um exemplo raro de longevidade.

Isaura Teixeira, também conhecida por "Isaurinha", chegou aos 107 anos ainda com uma lucidez assinalável. A mobilidade já não é a mesma, mas ainda se levanta e caminha. Um feito certamente para quem nasceu durante a Grande Guerra e antes da Revolução Russa ou das aparições de Fátima.

Para quem vive com ela, e para os responsáveis e cuidadores da Residência Sénior Sant'Ana, Isaurinha é uma inspiração, pela boa disposição e vitalidade que conserva. No seu jeito brincalhão diz até que o segredo para a sua longevidade foi "nunca ter aturado um homem" e beber "um copinho de vinho à refeição".

A verdade é que, apesar dos naturais problemas da idade - alguma dificuldade a mover-se ou a ouvir - conserva-se aparentemente "de boa saúde". E, em toda a vida, só tomou uma medicação. De resto, nem a covid-19, que contraiu em duas ocasiões. E nem o bicho travou a sua marcha vitoriosa pelos anos fora.

Natural de Valpaços, mudou-se para Lisboa ainda em jovem, tendo mais tarde rumado ao Centro, com uma irmã. As duas viveram então no concelho de Tábua.

Esta terça-feira, o tempo cinzento impediu que a festa fosse feita no exterior, mas, ainda assim, não faltou o bolo de aniversário, as cantigas e os mimos de todos.