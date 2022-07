Idosa cai num poço com seis metros e é resgatada 12 horas depois  

Uma mulher de 89 anos, natural de Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, esteve 12 horas presa num poço de água com seis metros de profundidade, após ter sofrido uma queda. O acidente ocorreu no passado domingo, dia 17 de julho. A mulher foi resgatada com vida e sem ferimentos.

Conceição Figueiredo Cura saiu bem cedo de casa para arrancar batatas, para fugir ao calor. Quando deixou o terreno agrícola, segundo o relato da octogenária aos bombeiros, decidiu limpar umas silvas à volta de um poço na sua propriedade, e que se encontrava destapado, acabando por cair lá dentro. O acidente ocorreu por volta as 8 horas.

Conceição acabaria por ser encontrada, mais de 12 horas depois, por uma neta, que ao chegar a casa, depois do trabalho, estranhou a ausência da avó. Foi à sua procura e encontrou-a dentro no poço. Depois disso alertou as autoridades, que procederam ao resgate da mulher.