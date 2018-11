Hoje às 00:17 Facebook

Cães selvagens mataram, nas últimas semanas, 30 ovelhas no concelho de Oliveira do Hospital, onde anualmente se realiza a maior feira do queijo da Serra da Estrela, denunciou a Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra (ADACO).

"O ano passado foram os incêndios a dizimar rebanhos e colmeias, agora são cães selvagens a atacar rebanhos e a matar animais", lamenta Isménio Oliveira, coordenador da ADACO, que pede uma intervenção urgente das autoridades competentes.

