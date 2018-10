Marcelo visitou menina queimada nos fogos no dia do seu aniversário

Bárbara Figueiredo Hoje às 18:03 Facebook

Twitter

Leonor, uma menina que ficou ferida nos incêndios de outubro de 2017, em Oliveira do Hospital, celebrou esta sexta-feira 12 anos na presença de um convidado especial, Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado destacou a recuperação "impressionante" da menina que sofreu queimaduras em cerca de 90% do corpo e perdeu a mãe nos incêndios. Marcelo esteve esta manhã no Pediátrico de Coimbra e enalteceu o apoio hospitalar e o acolhimento da casa Acreditar.

"Está a transformar-se numa mulherzinha com outros horizontes de vida e agora terá de recuperar os estudos", disse Marcelo, lembrando que Leonor esteve um ano sem ir à escola.

"É um grande dia e uma grande diferença. Um grande dia porque são 12 anos e depois pelo que passou e que, em alguns momentos, se pensou que fosse difícil fazer o percurso que fez", elogiando o facto de ter "dado a volta por cima".

O presidente enalteceu a luta de Leonor, quer do ponto de vista psicológico, quer físico, sendo este o "mais complicado". Em agosto, Marcelo já tinha visitado a menina no hospital onde esteve vários meses internada devido à gravidade das lesões. Agora já está em casa com o pai, mas vai semanalmente ao hospital em Coimbra para tratamentos.