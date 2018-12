Oliveira do Hospital acaba com garrafas de água de plástico nas escolas

Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital (AEOH), no distrito de Coimbra, vai deixar de vender água em garrafas de plástico na próxima semana.

No dia 3, a iniciar o segundo período letivo, as garrafas de plástico com água deixam de ser comercializadas nos bares dos estabelecimentos de ensino que integram o AEOH, acabando também a utilização de pratos, colheres, copos e outros utensílios de plástico.

"A venda de água engarrafada irá continuar, mas esta será vertida para copos ou garrafas reutilizáveis, trazidos de casa por cada um dos alunos, funcionários ou professores", refere o agrupamento em comunicado.

Atualmente, cerca de 8,8 milhões de toneladas de lixo plástico "têm como destino os oceanos", adianta, salientando que este problema "constitui uma ameaça para o nosso planeta e representa um risco para a saúde humana".

"Na tentativa de reverter à sua escala esta situação, a direção do AEOH, em parceria com os clubes eco-escolas das várias escolas que compõem o agrupamento, decidiu deixar de vender garrafas de água de plástico nos bares", afirma a direção do AEOH, explicando que está a aplicar a resolução do Conselho de Ministros 141/2018, publicada no Diário da República em 26 de outubro.

Desta forma, "pretende incutir na sua comunidade regras e práticas para a melhoria do ambiente", sendo importante "que todos se consciencializem da importância de se combater o uso excessivo do plástico e de se poder fazer algo em conjunto no sentido de promover uma melhor qualidade de vida".

"Com o lema 'No AEOH o ambiente é tratado de forma diferente', a comunidade educativa irá dizer não ao plástico!", sublinha o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.