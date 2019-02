Pastor batiza cabrito com o nome Marcelo em homenagem ao presidente

Madalena Ferreira Hoje às 12:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Que os pastores dão nome aos animais está nos anais da cultura popular, mas quando o batismo de autor puxa do nome do presidente da República em funções, temos história.

Um pastor que perdeu tudo nos incêndios de outubro de 2017 em Oliveira do Hospital decidiu chamar Marcelo a um cabrito que nasceu há oito dias, em homenagem ao presidente da República. Já tinha sido Marcelo Rebelo de Sousa a batizar a mãe da cria com o nome de Vitória.

Marcelo ou Marcelito, como lhe chama o dono, nasceu no dia 13 e é filho de Vitória, a cabra oferecida por voluntários do movimento "Rumo ao Camião" e batizada por Marcelo Rebelo de Sousa quando, em março do ano passado, visitou a primeira feira de queijo pós-incêndios de Oliveira do Hospital. O destinatário foi precisamente um dos lesados da tragédia. "Perdi tudo, 23 cabeças de gado, os palheiros e os casebres onde as metia", recordou ao JN António Rodrigues, ainda rodeado de muitas marcas deixadas pelo incêndio.

Com 61 anos, viúvo, cioso das terras e dos animais, António tenta renascer depois de muitas perdas às mãos do fogo, sendo que a cabra Vitória e a cria Marcelo são agora uma força maior. "Acordo e venho logo ver deles porque agora são a minha vida", contou.

E, agora que a vida volta a ganhar forma, o pastor acalenta o sonho de ver o presidente da República na quinta onde vive, na aldeia de Avô, a escassos quilómetros de Oliveira do Hospital. "Tinha muito gosto nisso porque, por mais anos que passem, eu nunca vou esquecer este presidente", disse visivelmente emocionado.

E como sonhar ainda não é proibido, pergunta-se se pode haver ternura no país que ainda se ergue das cinzas? António Rodrigues responde: Pode pois!