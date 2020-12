João Pedro Campos Hoje às 15:02 Facebook

Uma mulher com cerca de 70 anos morreu na manhã desta quinta-feira, numa colisão entre um camião e um quadriciclo, no Poço do Gato, em Oliveira do Hospital.

O acidente ocorreu por volta das 9 horas, sendo que a vítima mortal seguia ao lado do condutor no quadriciclo.

O condutor do veículo ficou ferido, tendo sido transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.