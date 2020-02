Festival de verão de Pampilhosa da Serra renasce com novo nome

Hoje às 17:53 Facebook

O Seaside Sunset Sessions é agora Reborn Music Fest by Seaside.O Município da Pampilhosa da Serra, que organiza o evento com o patrocínio da marca de calçado Seaside , anunciou, este fim de semana, a nova identidade do evento de música.

Este novo nome do festival de verão "teve muito a ver com a génese do evento", explica o vice-presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio. Isto porque o seu propósito é ajudar a renascer este território desertificado e afetado pelos incêndios: "a Pampilhosa precisa de renascer".

