Chamas com seis frentes em Pampilhosa da Serra e Arganil

Hoje às 00:22, atualizado às 00:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio florestal que deflagrou em Pampilhosa da Serra há cerca de 24 horas continua a lavrar com grande intensidade, com seis frentes, naquele concelho e no de Arganil.

As chamas, que tiveram início pelas 23.20 horas de sexta-feira, em povoamento florestal próximo de Castanheira, na freguesia de Fajão e Vidual, em Pampilhosa da Serra, município do interior do distrito de Coimbra, mantém-se com "seis frentes muito fortes", disse à agência Lusa o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Os ventos e a violência do próprio incêndio, que progride em zonas densamente florestadas e onde a matéria combustível está cada vez mais seca, favorecem a propagação das chamas e dificultam o seu combate, sublinhou o responsável.

Além disso, os meios de combate disponíveis são cada vez menos, tantas têm sido as ocorrências, acrescentou a mesma fonte, salientando que entre a meia-noite e as 22 horas de sábado se registaram, no território do continente, mais de duas centenas de incêndios, quantidade superior à verificada em alguns dias de agosto deste ano.

Muitos desses incêndios eclodiram com grande violência e propagaram-se de forma muito rápida, salientou ainda Pedro Araújo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O incêndio, que alastrou ao concelho de Arganil, também no distrito de Coimbra, e que chegou a obrigar a evacuação de duas povoações e habitações dispersas, estava, pelas 23.40 horas de sábado a ser combatido por 580 operacionais, apoiados por 176 viaturas, de acordo com a página da ANPC na internet.

As estradas nacionais 344, 508 e 544 permanecem cortadas ao trânsito naquela região do interior do distrito de Coimbra, referenciada designadamente pela Serra do Açor e pelo rio Ceira, onde existem várias aldeias da Rede do Xisto.