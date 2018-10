Mais de 200 bombeiros combatem chamas na Pampilhosa da Serra

Hoje às 15:56 Facebook

Mais de 200 bombeiros, apoiados por 54 viaturas e oito meios aéreos, estão a combater um incêndio em povoamento florestal mas sem habitações em risco que deflagrou às 14.22 horas na Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, as chamas lavram "em dois flancos", estando um já dominado pelos bombeiros.

"Os meios que estão no local à partida serão suficientes [para dominar o incêndio]", disse a fonte do CDOS.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), as chamas deflagraram na localidade de Esteiro, na freguesia de Janeiro de Baixo, situada na fronteira entre os distritos de Coimbra e Castelo Branco, no sudeste no concelho da Pampilhosa da Serra, um dos mais martirizados pelos incêndios de outubro de 2017.