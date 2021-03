Homem encontrado morto em casa que ardeu em Penacova

R. S. Hoje às 07:50, atualizado às 08:23 Facebook

Um homem foi encontrado morto numa casa na localidade de Sazes de Lorvão, concelho de Penacova, onde, durante a madrugada, deflagrou um incêndio, entretanto extinto. Os bombeiros continuam à procura da segunda pessoa que vivia na habitação.

Na residência viviam pai e filho, sendo que a vítima mortal encontrada durante a manhã "será o pai", adiantou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, adiantando que os bombeiros continuam a tentar localizar a segunda vítima do incêndio.

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 5.30 horas e, pelas 7.15 horas, as chamas estavam extintas. A essa hora, estavam no local 31 operacionais, com o apoio de 12 veículos.