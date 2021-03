Homem entrega-se às autoridades depois de incêndio em casa matar o pai

João André de Oliveira Hoje às 16:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem de 27 anos que estava desaparecido após um incêndio numa casa em Sazes de Lorvão, no concelho de Penacova, entregou-se às autoridades.

O incêndio, que deflagrou durante a madrugada de hoje, destruiu por completo a casa e resultou na morte do pai de 54 anos, com quem o homem vivia. O corpo do pai foi resgatado ao início da manhã. Desde aí as autoridades mantiveram as buscas pelo filho.

A investigação levou a PJ ao local, que esteve a efetuar perícias ao longo da manhã. O jovem, filho da vítima, contactou mais tarde as autoridades através de uma chamada telefónica e entregou-se voluntariamente.

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 5.30 horas e as chamas foram extintas às 7.15 horas.