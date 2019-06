Três pessoas queimadas com aguardente durante piquenique em Penacova

Hoje às 22:14 Facebook

Três pessoas ficaram queimadas com aguardente quando faziam um piquenique em São Pedro de Alva, Penacova, informou este domingo o comandante da corporação de bombeiros local.

Uma das pessoas, uma mulher de 42 anos, apresentava "queimaduras mais graves, de primeiro e segundo grau", afirmou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Penacova, António Simões, referindo que o alerta foi dado às 17.34 horas.

Segundo o responsável, as três pessoas estavam no largo de São Pedro de Alva, onde decorria uma pequena feira de produtos artesanais, a fazer "uma espécie de piquenique e ter-se-ão queimado com aguardente".

Ao usar o fogo, este terá pegado a "um garrafão com aguardente muito próximo", que acabou por queimar as três pessoas, explicou, salientando que nenhum "inspirava perigo de vida".

As outras duas vítimas são uma mulher de 35 anos e um homem de 43 anos, todos residentes na zona, acrescentou.