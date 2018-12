Um morto e quatro feridos em acidente no IP3 em Penacova

João Pedro Campos Hoje às 20:13, atualizado às 20:39 Facebook

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de um acidente, na tarde desta quarta-feira, no IP3, em Cunhedo, Penacova, no distrito de Coimbra.

O acidente ocorreu pelas 18.45 horas, quando um pesado entrou em despiste, tendo embatido em três viaturas ligeiras.

Inicialmente, a GNR indicou que o acidente tinha provocado duas vítimas mortais mas o comandante dos Bombeiros locais, que está no terreno, confirmou ao JN apenas um morto. Nenhum dos feridos corre risco de vida.

O trânsito está cortado na via, tendo os feridos sido transportados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.