IP3 reabre ao trânsito na sexta-feira, um dia depois do esperado   

A circulação automóvel no IP3 regressa à normalidade esta sexta-feira à tarde, um dia depois do previsto.

Desde o início do mês que o trânsito está cortado entre os nós de Penacova e de Miro, em ambos os sentidos, devido a obras de estabilização de um talude.

"Concluídos os trabalhos de desmonte dos blocos de pedra de grandes dimensões, que decorreram ao longo das última três semanas, e garantida a reposição das condições de segurança, será aberta a circulação rodoviária em ambos os sentidos no referido troço", adianta em comunicado a Infraestruturas de Portugal (IP).

Na mesma nota, a empresa pública explica que a "intervenção de elevada complexidade técnica decorreu no âmbito da empreitada geral de estabilização do talude e da reabilitação da plataforma rodoviária do IP3", que obrigou à "implementação do corte total do trânsito de modo a permitir uma rápida execução da obra e garantir as melhores condições de segurança".

"Como medida preventiva, o troço municipal da EN2, situado na zona adjacente inferior ao IP3 neste local, esteve encerrado no período em que decorreram estes trabalhos e será agora reaberto à circulação automóvel", acrescenta a IP.

Os trabalhos de estabilização do restante talude vão continuar a decorrer, pelo que será "necessário manter o condicionamento de trânsito, com redução de largura de via e limitação de velocidade entre os quilómetros 62,850 e 63,750, no sentido Coimbra - Viseu".

"A concretização destes trabalhos garante um importante reforço dos níveis de serviço da infraestrutura rodoviária, disponibilizando aos milhares de automobilistas que diariamente percorrem o IP3 uma estrada promotora de uma mobilidade mais segura", conclui a IP.