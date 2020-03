Leitura ao ar livre promove património e defende ecossistemas em Penacova

Hoje às 16:49 Facebook

Sessões de leitura ao ar livre vão promover os livros e o património de Penacova, no âmbito de um programa cultural que começa no dia 21 deste mês, na praia fluvial do Cornicovo.

No âmbito da parceria "Lar, Livro e Lugar", envolvendo os Serviços de Educação da Câmara de Penacova, a Rede de Bibliotecas do concelho e o Teatro Molinum, concretiza-se "um projeto direcionado às famílias, que cruzará a descoberta do património local com a literatura", informa a autarquia do distrito de Coimbra.

