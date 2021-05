Padaria vai ao moinho no monte fazer a farinha do pão que vende

João Pedro Campos Hoje às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma padaria de Penacova está a usar um moinho do concelho, onde já produz farinha para o pão que vende. O responsável pelo estabelecimento destaca o gozo que lhe dá usar o moinho, que nem considera trabalho. A ideia partiu do dono da padaria e foi a Câmara quem cedeu o espaço para rentabilizá-lo.

João Costa, responsável pela Padaria do Largo, vai uma vez por semana a um dos moinhos, na Portela de Oliveira, já na serra do Bussaco. O dia da semana varia, depende do vento. "Só posso fazer alguma coisa em dias ventosos", justifica. No entanto, não pode ser muito forte. "Num dia de vento normal, consigo produzir cerca de 40 quilos. Para a nossa produção na padaria chega", destaca. Esporadicamente, desloca-se aos moinhos quando há visitantes e turistas interessados. "As pessoas de fora dão muito valor a isto. É uma atração turística importante para a região", lembra.

Com 55 anos de idade e 41 de atividade na padaria, João Costa desloca-se, com gosto, ao Bussaco. "Chego por volta das oito horas e levo o meu tempo a produzir a farinha. O sossego é fantástico e a vista maravilhosa. Passo a manhã descansado", descreve, considerando que a atividade no moinho, para si, não é trabalho. "Temos a produção corrente na padaria. Aqui é para se ir fazendo, é um passatempo", entende.