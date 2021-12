Para os irmãos Flórido é normal passar dos 90 anos

João Pedro Campos Hoje às 13:38 Facebook

Manuel, de 93 anos, e Casimiro, de 98, vivem em Cheira. Duas irmãs, de 90 e 100 anos, estão em Coimbra e Lisboa com os filhos.

Quatro irmãos oriundos da aldeia de Cheira, em Penacova, já ultrapassaram os 90 anos e os outros dois, que já faleceram, também já tinham passado as nove décadas de vida. Dos quatro ainda vivos, dois habitam na aldeia e mantêm uma vida ativa, mas defendem não ter cuidados de maior para a sua longevidade.

"O corpo já não reage da mesma forma, mas vou-me entretendo". A frase é dita por Manuel Flórido ao JN, enquanto trabalhava numas terras junto a casa, em Cheira, Penacova. Em janeiro de 2022, Manuel Flórido completa 94 anos e ainda tem dois irmãos mais velhos: Casimiro, que mora a poucos metros de si, tem 98, e a irmã que vive em Lisboa já é centenária desde março. "Outra irmã que vive com um filho em Coimbra tem 90 anos. Houve um que morreu em 2018 com 92 e o nosso irmão mais velho morreu com 103", conta o antigo trabalhador da construção civil.