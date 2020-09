Penacova ativa Plano Municipal de Emergência após 26 casos positivos

JN/Agências Hoje às 09:21 Facebook

O município de Penacova, no distrito de Coimbra, decidiu na quinta-feira acionar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, após serem detetados 26 casos positivos de covid-19.

A medida, que entrou em vigor às 20 horas de quinta-feira, é a resposta ao "agravamento da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus (covid-19) no concelho de Penacova" e é "uma decisão saída da reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de Penacova (reduzida)", que a aprovou por unanimidade.

Tem como finalidade de garantir uma resposta articulada e coordenada à epidemia.

"De acordo com os últimos dados revelados pela autarquia, existem de momento 26 casos ativos, sendo que existem vários testes a aguardar resultado. Nos últimos dias intensificou-se a realização de testes a pessoas que possam ter estado em contacto com os casos ativos, tendo sido efetuados 250 testes através zaragatoa da nasofaringe, dos quais 140 ainda aguardam resultado", refere a Câmara.

O presidente da Câmara, Humberto Oliveira, citado na nota de imprensa, diz que o município, assim que teve conhecimento dos primeiros casos positivos, realizou "todas as diligências necessárias para ajudar a identificar eventuais contactos ocorridos, em estreita colaboração com a delegada de Saúde e Proteção Civil de Penacova".

Desta forma, em Penacova, estão suspensas todas as atividades desportivas, de competição, de treino ou de lazer, assim como se irá adiar a abertura do Complexo das Piscina Municipais e também encerrar todos os parques infantis e as instalações sanitárias públicas.

As feiras serão suspensas e recomenda-se que os cidadãos não façam deslocações desnecessárias.

A Câmara vai indeferir eventos na via pública e recintos improvisados e alerta para os aglomerados de pessoas. As reuniões presenciais nos serviços técnicos municipais ficam condicionadas, devendo ser privilegiado o contacto telefónico e reuniões por videoconferência.

"Nos serviços de restauração e cafés deve-se privilegiar o atendimento no exterior. Não sendo possível, devem-se intensificar as medidas de distanciamento social, o uso de máscara, respeitadas as lotações máximas interiores e de esplanadas e afastamento entre mesas. Todos os comércios e serviços devem reforçar as medidas de prevenção, segurança e mitigação para travar a propagação do vírus, tal como recomenda a Direção-Geral da Saúde e outras que achem importantes", é descrito.

A Câmara diz também que devem ser reforçadas as medidas de prevenção e controlo indicadas pela Direção-Geral de Saúde para as manifestações de culto.

"Relativamente ao início da atividade letiva, esta será avaliada consoante o evoluir da situação em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas de Penacova, a Escola Profissional Beira Aguieira, a Autoridade de Saúde Local e o município de Penacova".

Portugal contabiliza pelo menos 1852 mortos associados à covid-19 em 62.126 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde.