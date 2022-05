Penacova leva espetáculos musicais a todas as freguesias

A Câmara Municipal de Penacova vai promover, entre maio e setembro (com exceção de agosto), oito espetáculos musicais em aldeias do concelho, espalhadas por todas as freguesias.

Os espetáculos serão dados por artistas locais, sendo que nenhum atuará na sua freguesia de origem. "Há festa na aldeia" vai passar pelas localidades de Fornos da Cal (29 de maio), Agrêlo (5 de junho), Roxo (19 de junho), Friúmes (3 de julho), Travanca do Mondego (10 de julho), Cerquedo (24 de julho), Vale da Vinha (11 de setembro) e Cácemes, a 18 de setembro.

"É um programa de animação que pretende "unir as pontas", levando artistas de umas freguesias a atuar noutras, promovendo, através da música, a união do povo, a cooperação e a sã convivência entre todos os munícipes", considera o presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Coimbra.

Os espetáculos terão sempre início às 17 horas de domingo