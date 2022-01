Acidente causa um morto e dois feridos no concelho de Penela

JN/Agências Hoje às 10:11 Facebook

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas na sequência de uma colisão frontal entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro registada esta sábado no Itinerário Complementar 3 (IC3), no concelho de Penela, anunciou fonte da GNR.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra disse à agência Lusa que a vítima mortal é um homem de 28 anos, condutor do veículo ligeiro.

Do mesmo acidente resultou um ferido grave (ocupante do ligeiro) e um ferido leve (motorista do pesado).

O acidente ocorreu cerca das 07.30 horas, ao quilómetro 13.8, no concelho de Penela, distrito de Coimbra, sendo que o trânsito foi cortado nos dois sentidos, situação que ainda se verifica cerca das 09.30 horas.

De acordo com a informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra para o local foram encaminhados 25 operacionais, auxiliados por dez viaturas.