Circulação no IC3 reaberta sete horas após acidente que causou um morto

A circulação automóvel no Itinerário Complementar (IC) 3, na zona de Alfafar, concelho de Penela, foi reaberta pelas 21.40 horas, cerca de sete horas após um acidente que provocou um morto.

O acidente, que ocorreu por volta das 15 horas, obrigou ao corte da via nos dois sentidos, com os veículos a serem desviados para a localidade de Podentes, seguindo depois pela estrada nacional 110, que é paralela ao IC3 naquela zona.

Um homem, com 58 anos, condutor de um automóvel, morreu na colisão com um camião. A vítima mortal era a única ocupante do veículo ligeiro.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o óbito foi confirmado no local.

No terreno, estiveram 19 operacionais dos Bombeiros de Penela, INEM e GNR, apoiados por sete veículos, referiu.