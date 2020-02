Futuro complexo arqueológico do Rabaçal já tem projeto vencedor

Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram anunciados, esta quinta-feira, os projetos (1.º, 2.º e 3.º prémios) do concurso de conceção do futuro Complexo Arqueológico da Villa Romana do Rabaçal, em Penela.

Trata-se de um projeto ambicionado há vários anos, que foi tomando corpo à medida que foram aumentando os vestígios e achados arqueológicos romanos naquele local, onde se destacam os painéis de azulejos romanos e um espaço-museu construído sobre o tema. "Dado o elevado interesse patrimonial e cultural do sítio", a autarquia faz uma forte aposta na execução de um "complexo arqueológico" de apoio à conservação/preservação, visita, interpretação e exposição do legado presente.

Leia mais em Diário As Beiras