Novo escaravelho subterrâneo descoberto em gruta de Penela

Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Um escaravelho subterrâneo sem olhos e sem pigmentação é o primeiro do género a ser descoberto em Portugal, segundo uma investigação publicada no boletim ZooKeys.

A descoberta de Ignacio Ribera, do Instituto de Biologia Evolucionária, em Espanha, e de Ana Sofia Reboleira, da Universidade de Copenhaga, na Dinamarca, foi feita na gruta de Soprador do Carvalho, no concelho de Penela.

A gruta faz parte do sistema de Dueça e estende-se por quatro quilómetros na serra do Sicó, um maciço calcário.

Com 2,8 milímetros de comprimento e 1,1 milímetros de largura e corpo alaranjado, o escaravelho, uma fêmea, é o único exemplar conhecido da nova espécie, "Iberoporus pluto".

Não tem olhos nem pigmentação no corpo, o que revela adaptação a meios onde a luz solar não chega, mas os membros longos e as antenas indicam poucas capacidades para nadar.

Além de estudar a morfologia do escaravelho, a equipa analisou também a sua composição molecular.