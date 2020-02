Cão morto após entrar em propriedade privada

Hoje às 17:47 Facebook

Um cão morreu, este sábado, na via pública, na Granja do Ulmeiro, em Soure, Coimbra, depois de ter entrado numa propriedade privada, onde alegadamente foi atacado com um objeto cortante.

Rex, o animal de pequeno porte, terá escapado de casa do dono, José Martins, que se desloca em cadeira de rodas. "Ele foi atrás de uma cadela com cio dentro de uma propriedade privada. Foi visto a sair de lá a gemer e morreu poucos minutos depois", disse Olga Ruth, da Condeixa Patudos - Associação De Proteção Animal De Condeixa.

