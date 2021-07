Despiste de trator agrícola mata condutor em Soure

JN/Agências Hoje às 19:12 Facebook

Uma pessoa morreu, esta sexta-feira, na sequência do despiste de um trator agrícola, na localidade de Mocifas de Santo Amaro, no concelho de Soure, no distrito de Coimbra.

O acidente ocorreu num terreno agrícola, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, indicando que a vítima era o condutor do trator.

O alerta foi dado às cerca das 17 horas e para o local foram mobilizados meios dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), num total de 14 operacionais e três viaturas.