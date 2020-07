Gabinete vai investigar descarrilamento em Soure 

JN/Agências Hoje às 19:05 Facebook

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai investigar o descarrilamento do Alfa Pendular ocorrido esta sexta-feira, em Soure, distrito de Coimbra, que causou, pelo menos, dois mortos.

Fonte do GPIAAF disse à Lusa que a equipa de investigação já está a caminho do local para dar início às investigações e apurar as circunstâncias em que se deu o acidente.

O comandante distrital da Proteção Civil, Carlos Tavares, disse anteriormente à Lusa que o descarrilamento causou dois mortos e sete feridos graves, acrescentado que todos os feridos já foram retirados das carruagens e transportados para o Hospital de Coimbra.

Segundo o comandante, há ainda 30 feridos ligeiros.

Contactada pela Lusa, a Infraestruturas de Portugal (IP) referiu que os "danos serão avultados", mas estão dependentes do inquérito do GPIAAF.

A IP acrescentou que nesta fase o importante é o auxílio aos passageiros feridos.

Segundo o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estão no local 176 operacionais, apoiados por 69 viaturas e dois meios aéreos.

O comboio seguia no sentido Sul-Norte e o descarrilamento ocorreu após o embate entre o Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, tendo o alerta sido dado às 15.30, segundo a ANEPC.