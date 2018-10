Colisão na IC2 causa três feridos

Bárbara Figueiredo Hoje às 19:07 Facebook

Um acidente que envolveu dois camiões e um ligeiro de mercadorias em Tapéus, no IC2, em Soure, provocou, esta segunda-feira, dois feridos ligeiros e um grave.

Fonte dos Bombeiros de Soure adiantou ao JN que o ferido grave se trata de uma senhora de 55 anos de idade, condutora de um dos pesados de mercadorias, que ficou encarcerada. As restantes vítimas, o condutor da viatura ligeira de mercadorias e o motorista de um dos veículos pesados, têm apenas ferimentos ligeiros.

O alerta do acidente ocorreu pelas 14.45 horas e estiveram no local os Bombeiros de Soure, a GNR e o INEM, contando na totalidade dos elementos com 20 operacionais e oito veículos.