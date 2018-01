Filmado a abandonar cão atirando-o para canil em Coimbra

Hoje às 12:44 Facebook

Um vídeo que circula nas redes sociais, desde domingo, mostra uma pessoa a atirar um cão para dentro do terreno de uma associação que ajuda animais, em Soure, Coimbra.

Nas imagens, pode ver-se um carro a aproximar-se da vedação. Do interior, sai uma pessoa que, auxiliada por outra, lança o animal pelo ar para dentro do abrigo, enquanto os animais que lá se encontram ficam visivelmente agitados.

As imagens terão sido captadas junto aos terrenos da Sourepatas- Associação de Defesa dos Animais de Rua, em Soure, no domingo. "Tu do Smart branco foste apanhado a enviar um cão por cima da rede", escreve Pedro Simões, voluntário da associação, no Facebook.

"Se houver alguém que consiga melhorar a qualidade das imagens ou que conheça as pessoas em causa agradeço contacto", escreve, pedindo: "Partilhem muito".

A publicação já foi partilhada por mais de oito mil pessoas, mas o JN sabe que à GNR de Soure ainda não chegou qualquer denúncia.

O animal que, segundo Pedro Simões, estava "agressivo e assustado", já terá sido levado a um veterinário.