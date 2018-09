Homem caiu de trator e roda passou-lhe por cima

Aníbal Rodrigues 04 Junho 2018 às 17:54 Facebook



Um homem com cerca de 60 anos ficou gravemente ferido, esta segunda-feira, ao cair do pequeno trator que conduzia, com uma das rodas traseiras a passar-lhe por cima de um braço, peito e cara.

O condutor ficou preso e foi arrastado debaixo do trator, que tinha uma estrutura atrelada, e avançou durante alguns metros descrevendo um círculo.

O acidente aconteceu às 15.20 horas, em Casal do Barril, Soure.

A vítima, politraumatizada, foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Soure e transportada para o Hospital dos Covões, em Coimbra.