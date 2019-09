Atropelamento faz um morto na ferrovia em Coimbra

Zulay Costa e João Pedro Campos Hoje às 19:07, atualizado às 20:12 Facebook

A linha ferroviária do Norte esteve cortada, na tarde desta quinta-feira, no sentido norte/sul, depois de um homem ter sido atropelado mortalmente por um comboio Alfa Pendular, junto à estação de Alfarelos, em Granja do Ulmeiro, Soure, distrito de Coimbra.

O alerta foi dado pouco depois das 18 horas, pela Refer. As circunstâncias em que se deu o atropelamento estão a ser apuradas.

No local, informou o Centro Distrital de Operações de Socorro, estão meios dos bombeiros de Soure, GNR, Refer e INEM.

A circulação foi entretanto retomada entre as estações de Alfarelos e de Soure, mas faz-se apenas por uma das vias da ferrovia.