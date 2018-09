Segundo acidente com trator em dois dias em Soure

Aníbal Rodrigues 05 Junho 2018 às 19:03 Facebook

Um homem de 73 anos ficou gravemente ferido num acidente de trator, esta terça-feira, em Carvalhal da Azóia, Soure.

Segundo João Paulo Contente, comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure, o veículo lavrava um terreno agrícola, quando se terá aproximado em demasia de uma barreira, acabando por tombar. Foi a mulher do condutor quem desligou o trator e deu o alerta, às 16.32 horas.

O condutor apresentava fratura exposta na perna direita e ferimentos no tórax, pelo que foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

Os Bombeiros Voluntários de Soure estiveram no local com nove elementos e três veículos, incluindo uma ambulância. Compareceram também a GNR e o INEM.

Esta segunda-feira registou-se um acidente com contornos semelhantes noutra localidade do concelho de Soure (Casal do Barril), que fez outro ferido grave, um homem também com 73 anos de idade.