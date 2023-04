Duas crianças feridas após deflagrar de engenho explosivo

T.R.A. Hoje às 21:23 Facebook

Duas crianças, com oito e dez anos, ficaram feridas, após uma explosão em Vila de Mato, concelho de Tábua. Ao que tudo indica, os menores estariam a brincar com um engenho explosivo que deflagrou.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha, o menino mais novo ficou ferido com gravidade na mão e nos dedos e sofreu escoriações na face. O menino mais velho, que se queixava dos ouvidos, já terá tido alta, do Hospital Pediátrico de Coimbra para onde as vítimas foram levadas.

O comandante Nuno Santos adiantou que as crianças estariam a brincar num terreno junto da escola primária, no centro da vila, quando se deu o acidente, pelas 18.30 horas deste domingo. Tudo aponta para que as crianças, em circunstâncias ainda por apurar, tenham encontrado um engenho explosivo que veio a deflagrar, ferindo ambas.

A GNR de Tábua tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente. A VMER do Hospital Universitário de Coimbra também esteve presente no apoio.