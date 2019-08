João Pedro Campos Hoje às 11:43 Facebook

Um jovem de 17 anos morreu na noite desta segunda-feira num despiste seguido de uma colisão frontal, em Remouco, Tábua.

Do acidente resultaram ainda seis feridos, sendo que um deles está em estado grave.

O alerta foi dado pelas 23 horas.

A vítima mortal é um futebolista que jogava na equipa júnior do Tourizense, e que seguia no carro com outros quatro colegas de equipa.