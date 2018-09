Vítimas dos fogos acusam CCDRC de dificultar apoios para recuperação de casas

Hoje às 15:38 Facebook

Após o Ministério do Planeamento e Infraestruturas ter comunicado que já estão concluídas 191 casas das 713 habitações apoiadas para recuperação dos incêndios de outubro de 2017, a Maavim (Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões) diz-se "estupefacta com a dimensão do abandono à população afetada".

De acordo com a associação, "os mais de mil milhões contratualizados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), para fiscalização e para análise dos processos, pelos vistos não foram suficientes".

