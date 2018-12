Hoje às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante o mês de dezembro, todos os caminhos vão dar à aldeia de Poiares, no concelho de Peso da Régua.

Com 100 figurantes, o Presépio Vivo de Poiares celebra, pela oitava vez, a festa do Natal, num ambiente mágico, único e simbólico que leva todos os visitantes a viajar no tempo e a conhecer uma realidade distante, mas presente no dia a dia dos mais crentes.

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes