Desabamento nas obras de nova ferrovia faz um ferido grave em Alandroal

JN/Agências Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem sofreu, esta sexta-feira, ferimentos graves num acidente de trabalho na Estrada Nacional 373 (EN373), nas obras de construção da nova ferrovia no concelho de Alandroal, no distrito de Évora, revelou a Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora explicou à agência Lusa que o acidente de trabalho, para o qual foi dado o alerta às 13.11 horas, aconteceu ao quilómetro 43,4 da EN373, "na zona do Viaduto de Mures, em construção, da linha ferroviária".

"Houve um desabamento e algumas estruturas caíram em cima do trabalhador, mas conseguiu ser resgatado, [embora com] ferimentos graves", disse.

Um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi acionado para o local, pelo que "possivelmente vai ser helitransportado", admitiu a fonte do CDOS, desconhecendo, às 15 horas, qual poderia ser a unidade hospitalar.

Contactada pela agência Lusa, fonte da empresa Infraestruturas de Portugal (IP) confirmou que o acidente de trabalho provocou um ferido, desconhecendo na altura a gravidade dos ferimentos.

O acidente aconteceu na zona de construção do Viaduto de Mures, integrado na empreitada de construção do troço da ferrovia Alandroal - Linha do Leste (Elvas).

Esta é uma das quatro empreitadas em curso do futuro Corredor Internacional Sul.

PUB

De acordo com o CDOS, foram mobilizados para o local do acidente 13 operacionais, apoiados por quatro viaturas e o helicóptero, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.