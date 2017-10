Despiste de carrinha no Alandroal causa nove feridos

Hoje às 15:02 Facebook

Nove homens sofreram ferimentos ligeiros na sequência do despiste de uma carrinha, este sábado, na Estrada Nacional 255, no concelho de Alandroal, distrito de Évora.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que os feridos, com idades entre os 18 e os 69 anos, são do Seminário de Évora, tendo sido transportados para o hospital de Évora.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente ocorrido entre Alandroal e Terena, na zona de Vale Pio, foi dado às 11.15 horas.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, 36 operacionais e 16 viaturas, das corporações de bombeiros de Alandroal, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vila Viçosa e Borba, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Évora, duas viaturas de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Elvas e Estremoz, para além da GNR e do responsável do Serviço Municipal de Proteção Civil de Alandroal.