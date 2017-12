Incêndio destrói unidade de turismo rural no Alandroal

Ontem às 23:04 Facebook

Um incêndio destruiu, este domingo, uma unidade de turismo rural no concelho do Alandroal, no distrito de Évora, onde 55 pessoas tiveram de ser retiradas pelas autoridades, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte, cinco pessoas foram assistidas no local por inalação de fumos, não tendo havido necessidade de transportá-las ao hospital.

A Proteção Civil indicou tratar-se de um edifício dividido em apartamentos que "ardeu na totalidade" e informou que os hóspedes foram levados para outra unidade turística do mesmo proprietário.

O alerta para o fogo foi dado às 16.18 horas e o incêndio entrou em resolução às 18.25 horas. As causas estão a ser investigadas pelas autoridades policiais.

No local estiveram cinco corporações de bombeiros (com 13 veículos), a GNR e os serviços municipais de Proteção Civil do Alandroal.