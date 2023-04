Um morto em despiste de mota em Alandroal

JN/Agências Hoje às 11:43 Facebook

Um homem, de 36 anos, morreu este sábado na sequência do despiste do motociclo que conduzia, na Estrada Municipal (EM) 546 em Alandroal (Évora).

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o acidente foi dado pelas 7.03, tendo o mesmo ocorrido na freguesia de Capelins, Santo António, no concelho de Alandroal.

As operações de socorro mobilizaram sete operacionais, auxiliados por quatro viaturas, entre as quais a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.