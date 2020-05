Antiga escola primária de Arraiolos transformada em casa mortuária

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:15 Facebook

O edifício da antiga escola primária no Outeiro de S. Francisco, no concelho de Arraiolos, no distrito de Évora, irá ser convertido em casa mortuária, num investimento de 270 mil euros.

Segundo a Câmara Municipal, a obra em questão começou no início de maio e tem como objetivo "dotar a sede de concelho de uma estrutura que vem criar melhores condições para a realização de velórios".

"Com um custo previsto de cerca de 270 mil euros, esta ação permite reabilitar um espaço e um edifício municipal, sem função atribuída e corresponde a uma intervenção relevante numa área de enorme sensibilidade, mas onde se justifica a conceção de um novo projeto", referiu fonte da autarquia.

A futura casa mortuária irá, no entender dos responsáveis camarários, "colmatar as necessidades existentes, criando um espaço com maior flexibilidade e de funcionalidade mais eficaz", junto ao Cemitério Municipal de Arraiolos.

Atualmente, os velórios têm lugar na Capela Nossa Senhora dos Remédios, no centro da vila.